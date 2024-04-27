Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы в Загребе

Российские дзюдоисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы, который проходил в Загребе (Хорватия) с 25 по 28 апреля.

В первый день соревнований золотую медаль выиграла Кристина Дудина (до 48 кг). На пути к победе она оказалась сильнее призёра прошлого чемпионата, испанки Мартинес Абеленды, бельгийки Эллен Саленс. В полуфинале Кристина за девять секунд выиграла у израильтянки Тамар Малки, а в финале — у француженки Бландин Пон.

26 апреля дзюдоист Данил Лаврентьев стал серебряным призёром чемпионата Европы (до 73 кг). В финальной схватке Лаврентьев уступил азербайджанскому дзюдоисту Хидаяту Гейдарову, трёхкратному чемпиону Европы и трёхкратному призёру чемпионатов мира. Бронзовые медали турнира завоевали француз Жоан-Бенжамен Габа, призёр чемпионата мира, и грузин Лаша Шавдатуашвили, чемпион Олимпийских игр.

Сегодня, 27 апреля, в последний день соревнований в борьбу вступили мужчины в весах 90, 100 и свыше 100 кг, и женщин в категориях 78 и свыше 78 кг. Золото в весовой категории до 100 кг удалось выиграть Матвею Каниковскому. В категории свыше 100 кг первое место занял Инал Тасоев, а третье — Тамерлан Башаев.