Гандболисты ЦСКА вышли в полуфинал чемпионата России, обыграв астраханское «Динамо»

Мужской гандбольный клуб ЦСКА вышел в полуфинал OLIMPBET Суперлиги. Команда уверенно обыграла астраханское «Динамо» в ответном матче четвертьфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 36:25 в пользу хозяев.

Лучшим гандболистом матча в составе ЦСКА признан Юлиан Гирик. Он реализовал 8 из 11 попыток забить мяч. Голкипер ЦСКА Вадим Богданов отбил 6 из 16 бросков (37%). В полуфинале OLIMPBET Суперлиги ЦСКА сыграет с «Пермскими медведями», которые на стадии четвертьфинала обыграли ставропольский «Виктор».

Гандбол. Чемпионат России, Суперлига, плей-офф. Мужчины. Четвертьфинальный раунд, второй матч:

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Астрахань) – 36:25.