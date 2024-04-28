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Аплачкина и Голоктионов выиграли Московский полумарафон на дистанции 5 км

Российские спортсмены Тимофей Голоктионов и Светлана Аплачкина стали победителями забега на 5 км Московского полумарафона.

Голоктионов пробежал дистанцию с результатом 14 минут 40 секунд, Аплачкина справилась за чуть большее время — 15 минут 41 секунду.

Аплачкина — чемпионка России в беге на 5 км, а Голоктионов выступал на аналогичной дистанции на чемпионате страны в помещении.

Напомним, Московский полумарафон на 5 км проходит 28 апреля 2024 года. Все желающие спортсмены могли зарегистрироваться на него до 19 марта. Полумарафон проводится в Лужниках. Помимо регистрации, для всех участников проводится также антидопинговое тестирование.

Маршрут дистанции 5 км Московского полумарафона проходит по территории Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы и Лужнецкой набережной. Участникам откроются виды на Москва-Сити, Воробьёвскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники».