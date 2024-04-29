Восемь полицейских задержали игрока сборной Англии по регби после его дебоша в пабе

Английский регбист Билли Вунипола был арестован, обвинен в «неповиновении и нападении на полицейского» и получил условный тюремный срок в четыре месяца после дебоша в баре.

По сведениям, спортсмен снял рубашку и угрожал клиентам и сотрудникам размахивая бутылками и стульями.

«Вопреки сообщениям СМИ, не было ни насилия, ни драки, и я ни в коем случае не угрожал никому. Мне предъявили обвинение в сопротивлении закону и, после судебного процесса, я заплатил штраф в размере € 240. Исследование испанской полиции закрыто, и сегодня я лечу обратно в Великобританию.

Я всегда буду сотрудничать и безоговорочно извиняюсь за любые неудобства для всех, вовлеченных в происшествие», — приводит слова спортсмена зарубежное издание Daily Mail.

Билли Вунипола — профессиональный игрок регби выступающий под номером восемь за клуб Premiership Rugby —Saracens. Родившись в Австралии, он представляет сборную Англии на международном уровне.