ЖГК ЦСКА вышел в полуфинал Суперлиги по гандболу, одержав победу над «Звездой»

Женский гандбольный клуб ЦСКА Москва вышел в полуфинал Суперлиги России. Это случилось после того, как в субботу, 27 апреля, команда на домашней площадке выиграла вторую встречу со «Звездой» (Звенигород), проходившую в рамках серии четвертьфинала. Матч завершился со счётом 38:29.

Напомним, в первом матче противостояния московский клуб также обыграл соперниц из Звенигорода: тогда встреча завершилась со счётом 30:26.

Лучшим игроком матча ЦСКА — «Звезда» была признана вратарь ЦСКА Эвелина Аношкина.

В полуфинале московская команда встретится с победителем четвертьфинала между «Кубанью» (Краснодар) и «Астраханочкой» (Астрахань). Соперник ЦСКА определится в понедельник, 29 апреля. Первый матч 1/2 финала состоится 11 мая.