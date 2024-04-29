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Чернышенко заявил, что Игры БРИКС станут самыми яркими соревнованиями этого лета

Чернышенко заявил, что Игры БРИКС станут самыми яркими соревнованиями этого лета
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о запланированных спортивных мероприятиях, которые пройдут в России летом 2024 года.

«Спорт является неотъемлемой частью жизни многих россиян. С июня по август пройдёт не менее 2000 спортивных мероприятий, из которых 67 — это международные. Самыми яркими соревнованиями этого лета станут, несомненно, Игры БРИКС, которые пройдут в Казани. Более 4,5 тыс. спортсменов в течение 14 дней будут бороться за звание лучших в своём виде спорта. Состоятся также VIII Международные спортивные игры «Дети Азии». Ралли «Шёлковый путь» пройдёт от Томска до Улан-Батора — всего участники преодолеют 5,5 тыс. километров.

Все проводимые мероприятия направлены на популяризацию спорта, а также помогают в достижении цели, поставленной президентом России, — не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью», — приводит слова Чернышенко «Матч ТВ».

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

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