Ласицкене и Шубенков примут участие в Неделе лёгкой атлетики

С 4 по 10 июня в Москве пройдет Неделя легкой атлетики – серия легкоатлетических стартов, организованная Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики. В состязаниях примут участие сильнейшие легкоатлеты России и представители других стран.

Турнир, как и в прошлом году, охватит несколько городских площадок. 4 июня соревнования будут проходить в самом сердце столицы – на Никольской улице. В этот день состоятся забеги атлетов и почетных гостей, среди которых боксер и музыкант Рой Джонс-младший и певица Ольга Бузова. Состязания пройдут в двух дисциплинах: бег на 60 метров и бег на 60 метров с барьерами. Второй локацией турнира станет Северный спортивный центр Олимпийского комплекса «Лужники», где 6 июня пройдет легендарный турнир «Мемориал братьев Знаменских». Третья площадка проведения Недели легкой атлетики будет анонсирована позднее.

Фото: Пресс-служба Московского спорта и ВФЛА

Всего на турнире выступят более 200 легкоатлетов из разных регионов России и других стран, которые будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в толкании ядра. На Неделе легкой атлетики традиционно соберутся сильнейшие представители этого вида спорта: олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, многократные чемпионы России в спринте Кристина Макаренко и Ярослав Ткалич, чемпионка Европы в беге на 100 метров с барьерами из Республики Беларусь Эльвира Граборенко, титулованные «высотники» Данил Лысенко и Илья Иванюк, многократная чемпионка страны в прыжке с шестом Полина Кнороз и многие другие.

Неделя легкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева российского спорта». На каждом этапе спортсмены набирают рейтинговые очки, которые позволят им попасть в финал серии. Он пройдет на чемпионате России в Екатеринбурге с 15 по 18 августа, а прыгуны в высоту и с шестом будут соревноваться в Златоусте 24 августа.

Вход для зрителей в течение всех дней мероприятия будет бесплатным. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте турнира.