Лыжница Шаповалова: я ничего не царапала и не повреждала

Лыжницапрокомментировала информацию о том, что она попала в число шести спортсменов сборной России, временно отстранённых Международной федерацией лыжного спорта (FIS) на основании результатов доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена от участия в международных соревнованиях. Расследование касается механических повреждений пробирок для допинг-проб.«А что здесь комментировать? Непонятно, в чём мы виноваты. И я, и остальные отстранённые ребята из сборной. Вы ведь знаете, как проходит допинг-контроль: всегда при этом присутствует контролёр. Я же ничего не царапала и не повреждала, а вопрос транспортировки — это уже не к нам», — приводит слова Шаповаловой «Р-Спорт».