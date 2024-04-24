Рёю Кобаяси совершил самый далёкий прыжок на лыжах с трамплина в истории. Видео

Японский прыгун на лыжах с трамплина, олимпийский чемпион 2022 года Рёю Кобаяси совершил самый дальний прыжок в истории, установив неофициальный мировой рекорд.

Он совершил два прыжка на специально построенном для побития рекорда трамплине возле исландского города Акюрейри: в первый день на 256 метров, во второй день — на 291 метр. Оба прыжка оказались дальше, чем мировой рекорд австрийского прыгуна Стефана Крафта — 253,5 метра, который он установил в Викерсунде (Норвегия), в марте 2017 года.

Однако Крафт остаётся мировым рекордсменом, потому что попытки в Исландии Кобаяси совершил не на соревнованиях под эгидой Международной ассоциации лыжного спорта (FIS), значит, прыжки не будут ратифицированы как новый мировой рекорд.

Кобаяси планировал первым в истории улететь за 300 метров, но ему это не удалось. Попытки японца сравнимы с неофициальным забегом Элиуда Кипчоге, который первым в истории пробежал марафон быстрее двух часов, но его рекорд не было ратифицирован.

Напомним, в этом году японец одержал победу на «Турне четырёх трамплинов», несмотря на то что на каждом из этапов становился вторым.