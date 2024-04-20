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Йоханнес Клебо стал четвёртым в марафоне Кобберлопет на 43 км классикой

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион, стал четвёртым в марафоне Кобберлопет на 43 км классическим стилем, который прошёл в субботу, 20 апреля. Спортсмен упустил возможность выиграть медаль гонки в спринтерских разборках на финише.

Победу в гонке одержал Андреас Ниагард, легендарный лыжник серии Ski Classics. Он опередил Клебо на 0,3 секунды. Вторым к финишу пришёл Макс Новак (+0,2 от Ниагарда), замкнул тройку сильнейших Вебьёрн Моэн (+0,3).

Отметим, что пятым в марафоне стал Дидрик Тёнсет (+11 секунд), седьмым — Петтер Нортуг (+49), восьмым — Эмиль Иверсен (отставание 1 минута и 13 секунд).

В женской гонке победу одержала Хедда Амундсен, серебро завоевала Мэйбл Амундсен (+0,6), бронзу — Йоханна Хагстрём (Швеция, + 3 минуты 40 секунд).