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Линн Сван и Эдвин Ангер — лучшие лыжники сезона-2023/2024 в Швеции по версии Expressen

Линн Сван и Эдвин Ангер — лучшие лыжники сезона-2023/2024 в Швеции по версии Expressen
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Линн Сван и Эдвин Ангер признаны лучшими лыжниками сезона-2023/2024 в Швеции по версии издания Expressen.

Сван в борьбе за награду опередила соотечественниц Фриду Карлссон и Йонну Сундлинг. В минувшем сезоне Сван стала победительницей спринтерского зачёта Кубка мира среди женщин и заняла второе место в общем зачёте соревнований. Эдвин Ангер в минувшем сезоне впервые поднялся на подиум на Кубке мира.

«Это очень ценно, как и тогда, когда я впервые получила эту награду четыре года назад. Я провела стабильный сезон во многих отношениях», — отметила Сван.

«Трудно это переплюнуть. Сначала отличный сезон на Кубке мира, потом медали на чемпионате страны, а теперь звание лучшего лыжника Швеции. Это большое достижение», — сказал Ангер.

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