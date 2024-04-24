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Ступак: итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою

Ступак: итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) ответила на вопрос, с которым, по её словам, часто сталкивается.

«Сегодня снова услышала вопрос о том, не ли у меня армянских корней? В Армении и Грузии местные жители мне говорили, что я выгляжу так, будто у меня есть их корни. И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Я, видимо, везде сойду за свою», — написала в своих социальных сетях Ступак, добавив эмодзи «смех до слёз» и «огонь».

Ранее стало известно, что к сезону-2024/2025 Ступак будет готовиться самостоятельно. При этом Юлия уточнила, что не останется без поддержки своего бывшего тренера Маркуса Крамера, который в данный момент возглавляет сильнейшую группу сборной Италии.

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