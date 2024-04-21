«Доволен на пять из пяти». Коростелёв подвёл итоги сезона-2023/2024

Российский лыжник Савелий Коростелёв подвёл итоги сезона-2023/2024, в котором он выиграл золото Спартакиады сильнейших и дважды был первым на чемпионате России.

«Я доволен на пять из пяти. Тем более, что у меня хорошо получился последний этап Кубка России, не считая спринта. Золото Спартакиады, золото чемпионата России — я выполнил все свои задачи. Конечно, хотелось личное первое место главных стартов, но пока хватит золота этапа Кубка России.

Год под руководством Сорина? Мне очень нравится работать с Егором Владимировичем. Он понимает меня, я понимаю его. У нас постоянно идёт обмен мыслями, мы в плотном контакте. Это идет только в плюс. С ним работать очень приятно. Перед этапом Кубка России он говорил, что мне не хватает личного золота, чтобы поставить «пятёрку» за сезон. Я взял два», — приводит слова Коростелёва «Матч ТВ».