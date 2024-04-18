Прервавший серию Большунова лыжник Вокуев включён в состав сборной России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) на официальном сайте опубликовала проект состава сборной России на сезон-2024/2025. Проект будет отправлен на утверждение в Министерство спорта Российской Федерации.

Группа тренеров Юрия Бородавко и Артёма Жмурко

1. Александр Большунов.

2. Ермил Вокуев.

3. Никита Денисов.

4. Артём Мальцев.

5. Егор Митрошин.

6. Денис Спицов.

7. Алексей Червоткин.

8. Иван Якимушкин.

9. Алёна Баранова.

10. Мария Истомина.

Группа тренеров Егора Сорина и Алексея Черноусова

1. Сергей Ардашев.

2. Александр Бакуров.

3. Сергей Волков.

4. Савелий Коростелёв.

5. Александр Терентьев.

6. Константин Тиунов.

7. Дарья Непряева.

8. Елизавета Пантрина.

9. Татьяна Сорина.

10. Вероника Степанова.

11. Наталья Терентьева.

12. Анастасия Фалеева.

13. Сергей Устюгов.

14. Юлия Ступак.

Группа тренеров Олега Перевозчикова и Данила Акимова

1. Иван Горбунов.

2. Дмитрий Жуль.

3. Сергей Забалуев.

4. Александр Ившин.

5. Илья Порошкин.

6. Илья Семиков.

7. Антон Тимашов.

8. Лидия Горбунова.

9. Евгения Крупицкая.

10. Екатерина Смирнова.

11. Анастасия Прокофьева.

Группа тренера Андрея Нутрихина

1. Карина Гончарова.

2. Екатерина Евтягина.

3. Арина Каличева.

4. Дарья Канева.

5. Олеся Ляшенко.

6. Елизавета Маслакова.

7. Екатерина Шибекина.

Группа тренера Петра Седова

1. Егор Гусак.

2. Кирилл Кочегаров.

3. Даниил Муралеев.

4. Данил Нечипоренко.

5. Владислав Осипов.

6. Никита Родионов.

7. Павел Соловьёв.

8. Илья Трегубов.

9. Анастасия Кулешова.