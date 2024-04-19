«Наконец-то смогу маме помогать». Лыжник Пузанов — о попадании в юниорскую сборную России

Российский лыжник Дмитрий Пузанов высказался о попадании в юниорскую сборную России.

«Я никогда не получал зарплату в спорте. Это произойдёт только с началом следующего сезона. Плюс будет зарплата и в юниорской сборной России. Возможно, это поменяет меня. Но только в том плане, что я наконец смогу помогать самому близкому для меня человеку», — сказал Пузанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, 18-летний Дмитрий Пузанов занял третье место в спринте свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России сезона-2023/2024 в Кировске (Мурманская область). Победу в спринтерской гонке одержал лыжник Сергей Ардашев. Спортсмен был приглашён в юниорскую сборную России по лыжным гонкам.