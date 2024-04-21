Эйлин Гу посетила Гран-при Китая Формулы-1

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Двукратная олимпийская чемпионка 2022 года, 20-летняя китайская фристайлистка американского происхождения Эйлин Гу посетила гонку Гран-при Китая Формулы-1.

Фото: скриншот трансляции

Отметим, победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Ещё один пилот «Ред Булл», Серхио Перес, замкнул тройку сильнейших.

Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.

2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483.

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644.