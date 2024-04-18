«За мою зарплату не беспокойтесь». Ступак — о попадании в состав сборной России

Российская лыжница и олимпийская чемпионка 2022 года Юлия Ступак заявила, что переживать за её положение в сборной России не стоит и сейчас она уже находится в статусе самостоятельного спортсмена. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Друзья. Все уже видели списки сборной. Хочу внести ясность, чтобы не было лишних глупых разговоров!

Во-первых, я не в основном составе, а на самоподготовке! Это совершенно разные вещи!!!

За зарплату мою не беспокойтесь. Где надо — везде уволилась. Просто так держать нигде не будут.

Я сейчас уже свободный спортсмен, идущий по своему пути самостоятельно.

Тяжело ли это? Морально — очень. Но я иду дальше. Хочу напомнить вам, что спорт — не вся жизнь. Но это неотъемлемая часть моей жизни!!! Я продолжаю тренироваться. Всех обняла», — написала Ступак.

Напомним, Ступак была обозначена в группе самоподготовки в тренировочном списке, который утверждён Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). На счету спортсменки победа на Олимпийских играх в Пекине в женской эстафете и две бронзы Олимпиады-2018.