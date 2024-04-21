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Терезе Йохауг раскрыла, почему медлит с решением о возобновлении карьеры

Терезе Йохауг раскрыла, почему медлит с решением о возобновлении карьеры
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг, четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, рассказала, почему медлит с решением о возобновлении профессиональной карьеры.

«Мой муж ежедневно спрашивает, приняла ли я решение о карьере. Мне оно кажется очень трудным. Я действительно хочу вернуться. Я знаю, чего ожидают люди и я сама. Это потрясающе и само по себе является вызовом.

Мне нужно найти хороший темп работы, чтобы тренироваться дома и получать удовольствие от гонок. Думаю, все хотят, чтобы я выступила на чемпионате мира. Очень приятно знать, что болельщики хотели бы, чтобы я вернулась на лыжню. Но я всё ещё должна чувствовать, что хочу вернуться сама, и моя уверенность в этом должна составлять 120%», — приводит слова Йохауг TV2.

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