Юлия Ступак эмоционально отреагировала на слова о том, что у неё мало личных медалей

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) ответила на неоднозначный комментарий пользователя у себя в социальных сетях.

«Юля один раз на ОИ личную бронзу взяла, а все остальные награды на ОИ и ЧМ у неё только командные. Она молодец, конечно, но …», — написал неизвестный.

«Когда читаю подобное, хочется сказать: да, у меня есть личная медаль и есть командные. Есть в четвёрке, есть, где мы делим медаль на двоих. Разные! Красивые! Сколько сил каждый спортсмен отдаёт для этих медалей… А сколько спортсменов отдают столько же сил, но у них не получается выиграть… Хочу сказать каждому спортсмену: наши медали или их отсутствие в любом случае показатель огромнейшего труда, отсутствия семьи рядом, огромного количества пролитых слёз, горечи от поражений… Кто бы что ни говорил, сидя дома и совершенно не развиваясь. Пусть мы останемся на стороне трудолюбия со своими командными медалями или даже с их отсутствием… А подобные комментаторы пусть остаются в той темнице, в которой им по кайфу находиться», — ответила пользователю Ступак.