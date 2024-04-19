«Она красотка. Такие люди в лыжах нужны». Губерниев — об отсутствии Ступак в сборной

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение российской лыжницы, олимпийской чемпионки 2022 года Юлии Ступак готовиться к следующему сезону самостоятельно.

«Она сказала, что не попала ни в какие списки, но не опускает руки. Тем интереснее будет наблюдать, способен ли в наших условиях спортсмен на самостоятельной подготовке составить конкуренцию лидерам сборной. Я буду с интересом следить за Ступак и ни в коем случае не сбрасываю её со счетов. Юлия — красотка, суперзвезда, олимпийская чемпионка, одна из лиц нашей сборной, симпатичная, задорная. Такие люди в лыжах нужны, искренне желаю удачи и буду следить за её выступлениями», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, Ступак была обозначена в группе самоподготовки, которая утверждена Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР). На счету спортсменки победа на Олимпийских играх в Пекине в женской эстафете и две бронзы Олимпиады-2018.