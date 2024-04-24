Лыжница Йохауг не появилась на презентации сборной Норвегии, но федерация её ждёт

Норвежская лыжница и чемпионка мира Терезе Йохауг не появилась на презентации норвежской сборной перед началом подготовки к сезону-2024/2025, однако менеджер сборной Норвегии Ульфа Ауне заявила, что они ждут спортсменку.

«Если весной Терезе ​​решит на 100% посвятить себя чемпионату мира в Тронхейме, она, очевидно, будет частью команды. Срок вполне естественен, мы не можем ждать до осени и Рождества, чтобы она ​​приняла решение, но ей будет разрешено выбирать с полной свободой», — приводит слова Ауне Fondo Italia.

Отметим, что лыжники Кристине Шистад и Йоханнес Клебо уже объявили о своём участии в сборной, а вот 35-летняя Йохауг пока не сообщала о своём решении.

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Напомним, в конце сезона Йохауг, которая уже завершала карьеру несколько лет назад и всё это время не выходила на старты с большим количеством людей, участвовала в национальном чемпионате Норвегии и выиграла гонку на 30 км.