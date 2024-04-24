Легендарный Дарио Колонья во второй раз стал отцом

Легендарный швейцарский лыжник Дарио Колонья во второй раз стал отцом. Радостной новостью Колонья поделился в своих социальных сетях.

У Дарио и его супруги Лауры Бухер родилась дочь. Для пары это второй ребёнок, первый, мальчик по имени Леано, родился в сентябре 2021 года.

«Наши сердца переполнены любовью. Мила. 15.04.2024», — подписал фото Колонья, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Дарио Колоньи

38-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал «Тур де Ски». Он завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.