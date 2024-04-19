Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко: не вижу оснований для конфликта между Вокуевым и Большуновым

Бородавко: не вижу оснований для конфликта между Вокуевым и Большуновым
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал включение чемпиона России 2024 года Ермила Вокуева в его группу.

«У меня с Ермилом не было разговора о переходе в мою группу. Просто он выполнил требования, стал чемпионом России. Поэтому его ввели в состав сборной. Но он будет на самоподготовке. Не вижу оснований для конфликта между Вокуевым и Большуновым. Если только Ермил сам не создаст этот конфликт. Рабочая обстановка будет», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Ранее Вокуев говорил, что в России «идёт популяризация» трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, а не лыжных гонок. Также он подчеркнул, что других спортсменов не отмечают должным образом.

В прошедшем лыжном сезоне 32-летний Вокуев стал победителем 10-километровой гонки с раздельным стартом классическим стилем и прервал серию Александра Большунова из 23 побед.

Материалы по теме
Прервавший серию Большунова лыжник Вокуев включён в состав сборной России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android