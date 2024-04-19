Призёр лыжного Кубка России Пузанов: для меня хорошо, что международных стартов сейчас нет

Российский лыжник Дмитрий Пузанов высказался о выступлениях в условиях отстранения россиян от международных соревнований.

«Лично для меня это хорошо, что международных стартов для российских лыжников сейчас нет. И у меня есть возможность бегать рядом с Александром Большуновым, Сергеем Устюговым и другими звёздными ребятами. А международные старты ждут, наверное, пока я вырасту (улыбается).

Пару лет назад и представить было невозможно, что лыжник моего возраста будет выступать на одних соревнованиях с олимпийскими чемпионами! Но, знаете, это даже успокаивает, когда выходишь на старт с такими людьми. Проиграть не страшно. Честно говоря, когда я выхожу на старт со взрослыми, то почти спокоен. Это не идёт ни в какое сравнение с тем, когда бежишь со сверстниками на своём первенстве. Потому что именно там ты должен доказывать свою состоятельность и право на то, чтобы попасть в юниорскую сборную», — сказал Пузанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.