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«Обсудили состав на следующий сезон». Юлия Ступак показала совместное фото с Крамером

«Обсудили состав на следующий сезон». Юлия Ступак показала совместное фото с Крамером
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях скриншот своего звонка бывшему тренеру сборной России немецкому специалисту Маркусу Крамеру.

Сегодня, 18 апреля, ФЛГР представила тренерские группы сборной России для подготовки к сезону-2023/2024. Выяснилось, что Ступак будет тренироваться самостоятельно.

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«Обсудили с Маркусом состав на следующий сезон. Поговорили о том, что я теперь на самоподготовке и очень этому рада! Идём дальше! У меня колоссальная поддержка», — подписала скриншот Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Напомним, Крамер тренировал группы сборной России сначала неофициально (с 2010 года), а в 2014-м стал полноценным тренером сборной России. После начала СВО он был вынужден покинуть Россию, сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Самыми титулованными воспитанниками Крамера среди россиян являются Ступак, Сергей Устюгов и Александр Легков.

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