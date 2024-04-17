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NTB: в сборную Норвегии на новый сезон отобраны восемь лыжниц, Йохауг пообещали место

NTB: в сборную Норвегии на новый сезон отобраны восемь лыжниц, Йохауг пообещали место
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В состав женской сборной Норвегии по лыжным гонкам на сезон-2024/2025 отобраны восемь спортсменок, сообщает NTB.

По информации источника, в состав национальной команды войдут Хейди Венг, Тириль Уднес Венг, Лотта Уднес Венг, Анне Кьерсти Кальво, Кристин Эустгулен Фоснес, Жюли Мюре, Маргрете Бергане и Матильде Мюрвольд. Таким образом, лыжницы Хелене Марие Фоссесхолм, Ингвильд Флугстад ​​Эстберг, Марте Сконес и Ане Аппельквист Стенсет выбыли из команды.

Сообщается, что четырёхкратной олимпийской чемпионке норвежской лыжнице Терезе Йохауг пообещали место в сборной Норвегии, если она решит вернуться в спорт. Ранее стало известно, что Йохауг примет решение не раньше конца мая.

Презентация сборной Норвегии по лыжным гонкам на следующий сезон состоится в Осло 24 апреля.

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