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Победители гонки в гору на финале Кубка России — 2024/2025 получат по 1 млн рублей

Победители гонки в гору на финале Кубка России — 2024/2025 получат по 1 млн рублей
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Федерация лыжных гонок России и «ФосАгро» подписали новое соглашение, согласно которому компания со следующего сезона станет титульным спонсором ФЛГР и установит повышенные премиальные для победителей тура «Большой Вудъявр».

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе компании «ФосАгро», в сезоне-2024/2025 победители гонки в гору Айкуайвенчорр получат по 1 млн рублей. В завершившемся сезоне такую сумму получали только чемпионы всего мини-тура, в формате которого проходил финал Кубка России.

Напомним, гонки в гору на финале Кубка России — 2023/2024 выиграли Савелий Коростелёв и Алина Пеклецова, а победителями мини-тура стали трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и Вероника Степанова.

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