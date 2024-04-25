Победители гонки в гору на финале Кубка России — 2024/2025 получат по 1 млн рублей

Федерация лыжных гонок России и «ФосАгро» подписали новое соглашение, согласно которому компания со следующего сезона станет титульным спонсором ФЛГР и установит повышенные премиальные для победителей тура «Большой Вудъявр».

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе компании «ФосАгро», в сезоне-2024/2025 победители гонки в гору Айкуайвенчорр получат по 1 млн рублей. В завершившемся сезоне такую сумму получали только чемпионы всего мини-тура, в формате которого проходил финал Кубка России.

Напомним, гонки в гору на финале Кубка России — 2023/2024 выиграли Савелий Коростелёв и Алина Пеклецова, а победителями мини-тура стали трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и Вероника Степанова.