Победители гонки в гору на финале Кубка России — 2024/2025 получат по 1 млн рублей
Поделиться
Федерация лыжных гонок России и «ФосАгро» подписали новое соглашение, согласно которому компания со следующего сезона станет титульным спонсором ФЛГР и установит повышенные премиальные для победителей тура «Большой Вудъявр».
Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе компании «ФосАгро», в сезоне-2024/2025 победители гонки в гору Айкуайвенчорр получат по 1 млн рублей. В завершившемся сезоне такую сумму получали только чемпионы всего мини-тура, в формате которого проходил финал Кубка России.
Напомним, гонки в гору на финале Кубка России — 2023/2024 выиграли Савелий Коростелёв и Алина Пеклецова, а победителями мини-тура стали трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и Вероника Степанова.
Комментарии
- 25 апреля 2024
-
11:29
- 24 апреля 2024
-
21:37
-
20:44
-
19:57
-
19:16
-
19:13
-
18:55
-
14:05
- 23 апреля 2024
-
14:46
-
00:39
- 22 апреля 2024
-
18:41
-
15:56
- 21 апреля 2024
-
14:31
-
13:48
-
12:55
- 20 апреля 2024
-
23:41
- 19 апреля 2024
-
14:47
-
14:40
-
14:15
-
14:05
-
13:50
-
11:29
-
11:27
-
09:51
- 18 апреля 2024
-
23:39
-
22:23
-
17:08
-
12:57
- 17 апреля 2024
-
12:13
-
11:39
- 16 апреля 2024
-
12:37
-
12:28
-
09:48
-
09:44
- 15 апреля 2024
-
20:58