Супруга Большунова показала забавное фото Александра с дочкой с отдыха в Дубае

Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, опубликовала в социальных сетях забавное фото спортсмена с дочкой Евой. На нём они запечатлены рядом с бассейном.

В данный момент Большуновы проводят отдых в Дубае (ОАЭ).

«Такое доброе утро», — подписала фото Большунова.

Фото: из личного архива Анны Большуновой

Напомним, Александр и Анна сыграли свадьбу в апреле 2021 года. Жеребятьева – бывшая лыжница сборной России. Спортсмены впервые стали родителями в августе 2022 года.

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2024 Большунов завоевал четыре золотые медали – в скиатлоне, коньковом спринте, командном спринте и эстафете.