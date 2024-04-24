Хиршер может начать выступать за сборную Нидерландов со следующего сезона

Австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион Марсель Хиршер собирается вернуться в спорт и начать выступать за сборную Нидерландов. Австрийская федерация лыжного спорта заявила, что старалась предложить Хиршеру наиболее комфортные и выгодные условия, чтобы он не уходил.

«Мы, конечно, очень старались предложить Марселю наилучшие и индивидуальные условия в случае возвращения в горнолыжный спорт и смогли объяснить это ему в личном разговоре. Конечно, мы очень сожалеем о его решении попросить о смене нации в нидерландской лыжной ассоциации, но в конце концов мы поддержали эту идею», — приводит слова одного из сотрудников организации ESPN.

Напомним, Хиршер завершил карьеру в 2019 году, но в Нидерландах, откуда родом его мать, ему предложили сотрудничество. Сменив сборную, он также сможет соревноваться на лыжах Van Deer, которые были созданы Марселем Хиршером совместно с компанией Red Bull Sports.