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Федерация лыжного спорта Финляндии не может выплачивать зарплату тренерам сборных

Федерация лыжного спорта Финляндии не может выплачивать зарплату тренерам сборных
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Федерация лыжного спорта Финляндии не может выплачивать зарплату тренерам и персоналу сборных страны из-за финансовых проблем. В связи с этим руководство федерации предложило некоторым сотрудникам национальных команд искать новую работу.

«Наша обязанность заключается в том, чтобы сказать тренерам правду. У нас больше нет средств, чтобы выплачивать зарплаты», — приводит слова вице-президента федерации Лаури Кеттунена Ski-Nordique.

«Если федерация не сможет организовать работу сборных, тогда какова её функция? Мы предоставлены сами себе. Это банкротство системы и большая проблема для всего лыжного спорта Финляндии», — отметил глава сводного отдела организации Илька Херола.

Катастрофическое финансовое положение Федерации лыжного спорта Финляндии ставит под угрозу подготовку сборных страны к следующему сезону. Некоторые спортсмены уже ушли на самоподготовку или в коммерческие клубы.

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