Призёр лыжного Кубка России Пузанов: разносил пиццу, заработал около 100 тыс., отдал маме

Российский лыжник Дмитрий Пузанов рассказал, как подрабатывал в доставке пиццы.

«Меня всю сознательную жизнь грызёт эта мысль – нужен постоянный доход, хотя бы небольшой, чтобы помогать маме. Но не всегда получается. Хотя на первом курсе колледжа я осенью нашёл подработку – разносил пиццу. Ходил по Хабаровску пешком, в редких случаях на машине меня возили. Наверное, месяца два работал, выходил на смену трижды в неделю.

Да и мама резко против была, она мне просто сказала – занимайся своим делом и не забивай голову тем, как заработать. Но тут я настоял, что буду работать. Мы с ней договорились о количестве смен. Заработал, наверное, около 100 тысяч рублей. Большую часть отдал маме, а остальное потратил на спортивное питание – изотоники, гели, батончики, витамины», — сказал Пузанов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.