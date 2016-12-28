«Уральский трубник» взял верх над «Сибсельмашем» в ЧР по хоккею с мячом

В очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги «Уральский трубник» на своём льду взял верх над «Сибсельмашем» из Новосибирска со счётом 4:2. Для команды из Первоуральска это четвёртая победа в текущем сезоне, гости потерпели 12-е поражение в 15 проведённых матчах.«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 4:2 (3:0).Голы: Орлов, 24, Степченков, 34, Почкунов, 44, Сидоров, 90 – Доровских, 60, Леонов, 85.