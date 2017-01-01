Устюгов: за последние два месяца меня проверяли на допинг восемь-девять раз

Российский лыжник, выигравший два первых этапа престижнейшей многодневки «Тур де Ски», прокомментировал свои успехи, а также затронул тему допингового скандала в России. Ранее шесть россиян — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова — были временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.«Не чувствую себя непобедимым, но сегодня ощущал в себе силы. Что могу сказать по поводу допинга? За последние два месяца меня проверяли восемь-девять раз. Ко мне приходили ежедневно. Считаю отстранение своих партнёров крайне несправедливым. Я сражался не только за себя, но и за всех, кто, к сожалению, не может здесь находиться. Для меня это дополнительная мотивация выиграть „Тур де Ски“», — цитирует Устюгова VG.