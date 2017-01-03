AIPS призвала ИААФ обнулить мировые рекорды

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) во главе с Джанни Мерло обратилась к президенту ИААФ Себастьяну Коэ с призывом аннулировать все мировые рекорды в лёгкой атлетике. Автор письма отметил, что обилие допинговых скандалов и лишение спортсменов их наград наглядно свидетельствуют о том, что в лёгкой атлетике некоторые рекорды могли быть установлены нечестно.Мерло разделяет идею, которая выдвигалась в начале 2000-х годов. Тогда немцы предложили не признавать прежних рекордов и начинать их фиксацию с чистого листа, имея новые инструменты для выявления нечестных спортсменов, но руководство ИААФ ответило отказом.