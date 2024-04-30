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Петкович — об уходе из сборной России: мне нужен адреналин, мне нужен азарт

Петкович — об уходе из сборной России: мне нужен адреналин, мне нужен азарт
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Тренер мужской сборной России Велимир Петкович объяснил своё решение закончить работу с национальной командой.

«Я хочу снова окунуться в режим регулярных матчей. Мне нужен адреналин, мне нужен азарт! В последнее время я заметил, что мне этого не хватает. Теперь всё решено. Мне предлагали продолжить совместную работу, но я отказался. Мы расстаёмся в хороших отношениях», — приводит слова Петковича портал handballfast.com.

Петкович начал свою работу с российской командой весной 2020 года. Дважды под его руководством россияне пробивались на крупные турниры. На ЧМ-2021 сборная России заняла 14-е место, на ЧЕ-2022 стала девятой. Именно на континентальном чемпионате в Словакии и Венгрии россияне сыграли свои лучшие матчи под руководством этого главного тренера.

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