Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание 11-го игрового дня

Сегодня, 28 апреля, в Шеффилде (Великобритания) пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по снукеру — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 11-го игрового дня турнира.

Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. Расписание 30 апреля

Дэвид Гилберт (Англия) - Стивен Магуайр (Шотландия) — начало сессии в 12:00 мск.

Джадд Трамп (Англия) - Джек Джонс (Уэльс) — начало сессии в 12:00 мск.

Напомним, чемпионат мира по снукеру проходит с 20 апреля по 6 мая в Шеффилде (Англия). Общий призовой фонд соревнований составил £ 2,395 млн. Победитель турнира получит £ 500 тысяч. Действующим чемпионом турнира является бельгийский снукерист Люка Бресель, который уже завершил выступление в нынешнем розыгрыше чемпионата мира.