Тёнсет: Устюгов воспользовался ошибкой Сундбю — это неспортивное поведение

Норвежский лыжникраскритиковал россиянина, одержавшего победу на третьем этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.Лидер норвежской команды, который некоторое время шёл лидером, сбился с трассы, из-за чего потерял драгоценные секунды и пропустил вперёд ряд соперников. В это время Устюгов взял на себя инициативу и взвинтил темп. На финише Мартин уступил россиянину 0,6 секунды.«Гонка выдалась богатой на события. У Мартина возникли проблемы, и в это время Устюгов начал добавлять. На мой взгляд, это неспортивное поведение. Мы бы так не поступили. Да, нет нужды останавливаться и ждать конкурентов, но взвинчивать темп — это уже перебор», — сказал Тёнсет в эфире телеканала NRK.