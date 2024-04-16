Губерниев считает, что дети и жёны тоже могут быть отвлекающим фактором для спортсменов

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая ранее высказалась о медиаактивности лыжницы Вероники Степановой. Журналист подчеркнул, что дети и жёны спортсменов, которые бывают с ними на соревнованиях, тоже являются отвлекающим фактором.

«Лыжнице Степановой не рекомендуют иные так активно развивать соцсети, быть медийной. Мешает-отвлекает! Ну допустим. А когда с лыжниками жёны, мужья и дети живут вместе на соревнованиях, это другое? Маленький ребёнок, святое, бесспорно, но разве это не отвлекающий фактор для спортсмена? Большунова, например? Вдруг дочка заплачет ночью, будет капризничать, разве от этого сконцентрированный на старте лыжник будет становиться сильнее? Это вам даже не соцсети вести… А, Агнесса Ивановна?» — написал журналист в собственном телеграм-канале.