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Калле Хальфварссон: завершить карьеру на ЧМ-2027 в Фалуне — это моя мечта

Калле Хальфварссон: завершить карьеру на ЧМ-2027 в Фалуне — это моя мечта
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35-летний шведский лыжник, призёр чемпионатов мира Калле Хальфварссон сообщил, что продолжит карьеру в следующем сезоне.

«Я буду выступать ещё как минимум один сезон. Потом будут Олимпийские игры 2026 года и чемпионат мира в Фалуне в 2027 году. Завершить карьеру дома, в Фалуне, — это моя мечта. Я чувствую, что могу ещё что-то показать. Мотивация есть, я совсем не устал и не стар. Впереди меня ждёт захватывающий сезон с чемпионатом мира в Тронхейме. Именно там я добился лучших результатов в прошлом сезоне, мне нравятся трассы в Норвегии. Будет интересно поехать туда и навязать борьбу норвежцам», — приводит слова Хальфварссона Falu-Kuriren.

Напомним чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года пройдёт в Фалуне (Швеция).

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