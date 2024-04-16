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VG: Шистад отказалась от подготовки к новому сезону в составе сборной Норвегии

VG: Шистад отказалась от подготовки к новому сезону в составе сборной Норвегии
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25-летняя норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад не будет готовиться к сезону-2024/2025 в составе сборной Норвегии, сообщает VG.

По информации источника, вопрос о подготовке спортсменки в сборной обсуждался на прошлой неделе. В минувшем сезоне Шистад стала лучшей норвежской лыжницей на Кубке мира и вошла в число лучших спринтеров мира, завоевав 11 медалей, пять из которых — золотые. Ранее Шистад тренировалась в своём клубе в Коннеруде под руководством Лаге Софиенлунда. Шистад и её тренер не стали комментировать информацию.

Напомним, ранее пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии. В прошлом году спортсмен покинул команду из-за разногласий с Норвежской лыжной ассоциацией.

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