Вяльбе: предполагала, что Устюгов поборется за тройку, но что это будет так?!

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала рекордную пятую подряд победу Сергея Устюгова в рамках «Тур де Ски». Он стал лучшим в гонке на 10 км в Тоблахе.
«Я уже давно поняла, что все прогнозы — дело неблагодарное. Честно сказать, я предполагала, что Серёга будет бороться за тройку, но что это будет вот так?! Считаю, что это выше всех похвал, особенно в такое нелёгкое время, когда есть на нас определённое давление. Тем не менее это доказывает, что Сергей как спортсмен — настоящий мужик. Теперь он занял позицию лидера, и Саша Легков уже так просто не будет над ним по-доброму шутить в команде, как это было всегда. Легков обычно подкалывает по-доброму всех молодых.
Не будет ли у Сергея спада на чемпионате мира после такого „Тур де Ски“? Должны быть две волны у спортсменов высокого класса. Знаю, какие у него дальше планы. Надеюсь, что Серёга поймает вторую волну на чемпионате мира. Всё, что он захочет, — бежать на чемпионате мира, мы ему дадим, это безусловно. В Тоблахе на этапе Кубка мира он побежит индивидуальный спринт, если будет чувствовать себя хорошо. Дальнейшие этапы он пропускает и будет готовиться непосредственно к чемпионату мира. Будет время и для отдыха, и для хорошей работы», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».