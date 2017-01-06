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Мутко: рад за Устюгова, надеюсь, он надолго вошёл в элиту мировых лыж

6 января 2017, пятница. 15:56. Другие
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, прокомментировал рекордную пятую подряд победу Сергея Устюгова в рамках «Тур де Ски». Он стал лучшим в гонке на 10 км в Тоблахе.

«Сергей Устюгов демонстрирует великолепную форму. Наконец-то к его мастерству и классу добавилась спортивная злость и уверенность. Рад за него и надеюсь, что он надолго вошёл в элиту мировых лыж. Пятая победа подряд, и настолько уверенная и мощная, что просто радуешься за него.

В целом зимний сезон идёт неплохо, много интересных результатов — серебро в санях у Ивановой, первая за 12 лет медаль в прыжках с трамплина у Климова. Впереди чемпионаты мира, они, конечно, самое главное. Надеюсь, там наши спортсмены выступят достойно», — цитирует Мутко ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Виталий Мутко Евгений Климов Сергей Устюгов Татьяна Иванова
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