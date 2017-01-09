Исинбаева вручила приз лучшим футбольным фанатам 2016 года на церемонии в Цюрихе
9 января 2017, понедельник. 23:53.
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева
приняла участие в церемонии награждения лучших футбольных болельщиков 2016 года, которая состоялась в Цюрихе в рамках объявления лучшего футболиста минувшего года. Исинбаева вручила приз болельщикам дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».
«На вручении приза лучшим болельщикам 2016 года по версии ФИФА», — подписала Исинбаева свою фотографию на церемонии, которую выложила в «Твиттере».
Узнать подробнее о вручении приза можно, перейдя по этой ссылке
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