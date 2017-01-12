Вяльбе: «дела Легкова и Белова» будут заслушаны 13 января на видеоконференции

Президент Федерации лыжных гонок Россиисообщила, что российские лыжникидадут объяснения Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 13 января. FIS 23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников —«Слушание по делам Легкова и Белова пройдёт 13 января в формате видеоконференции. Что касается ещё двух наших ребят — Петухова и Вылегжанина, — то их дела рассмотрят отдельно», — цитирует Вяльбе ТАСС.