Вяльбе: «дела Легкова и Белова» будут заслушаны 13 января на видеоконференции

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов дадут объяснения Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 13 января. FIS 23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников — Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.
«Слушание по делам Легкова и Белова пройдёт 13 января в формате видеоконференции. Что касается ещё двух наших ребят — Петухова и Вылегжанина, — то их дела рассмотрят отдельно», — цитирует Вяльбе ТАСС.