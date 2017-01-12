Крюков выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков вошёл в состав спринтерской сборной России на этап Кубка мира в Тоблахе (Италия), сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.
В составе мужской сборной России на соревнованиях в Италии, который пройдёт 14-15 января, также выступят Сергей Устюгов, Антон Гафаров, Николай Морилов, Александр Панжинский и Глеб Ретивых.
В состав женской команды вошли Юлия Белорукова, Дарья Веденина, Наталья Матвеева и Наталья Непряева.