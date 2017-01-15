Буров и Спиридонова — 3-и в лыжной акробатике на этапе КМ в Лэйк-Плэсиде

Россиянин Максим Буров занял третье место в соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Лэйк-Плэсиде, уступив только белорусу Антону Кушниру и американцу Маку Бохоннону. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала американка Эшли Колдуэлл, а россиянка Кристина Спиридонова стала третьей.
Фристайл. Этап Кубка мира. Лэйк-Плэсид, США
Мужчины. Лыжная акробатика
1. Антон Кушнир (Беларусь) — 120,36.
2. Мак Бохоннон (США) — 119,46.
3. Максим Буров (Россия) — 107,32.
4. Станислав Никитин (Россия) — 98,41.
Женщины. Лыжная акробатика
1. Эшли Колдуэлл (США) — 99,63.
2. Даниэль Скотт (Австралия) — 92,00.
3. Кристина Спиридонова (Россия) — 81,27.
4. Александра Орлова (Россия) — 77,43…
9. Любовь Никитина — (Россия) — 63,80.
10. Вероника Корсунова (Россия) — 63,63.