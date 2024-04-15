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Наталья Терентьева опубликовала первое видео после новости о беременности

Наталья Терентьева опубликовала первое видео после новости о беременности
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в социальных сетях видео, на котором впервые показала себя в новом статусе. К нему она добавила эмодзи «сердце».

Напомним, сегодня, 15 апреля, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила, что Терентьева и её супруг – двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев – впервые готовятся стать родителями.

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В начале апреля стало известно, что Наталья и Александр Терентьевы покинут группу старшего тренера сборной России, многолетнего личного наставника Юрия Бородавко и будут тренироваться в группе Егора Сорина. Терентьева в сентябре перенесла операцию и полностью пропустила сезон-2023/2024.

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