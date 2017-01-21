В США состоялась премьера фильма «Икар» про Григория Родченкова

В США, в штате Юта, в рамках кинофестиваля «Сандэнс» состоялась премьера документального фильма «Икар» режиссёра. Лента посвящена истории бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, обвинившего российских спортсменов в массовом употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.«Икар» — Господи, это было превосходно! Это CitizenFour российского допинга. Захватывающий, открывающий глаза, занимательный. Какую невероятную историю он рассказывает», — написал в своём блоге в сети «Твиттер» кинокритикОтмечается, что зрители устроили авторам овацию стоя по окончании фильма.