Карякин обыграл Андрейкина в 10-м туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее

Россиянин Сергей Карякин в 10-м туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее выиграл у соотечественника Дмитрия Андрейкина. Ян Непомнящий сыграл вничью с Баскараном Адхибаном. Также вничью сыграли Пентала Харикришна и Магнус Карлсен, а лидер турнира Уэсли Со выиграл у поляка Радослава Войташека.
Турнирное положение. После 10-го тура
1. Уэсли Со — 7
2. Левон Аронян — 6.
2. Магнус Карлсен — 6.
2. Сергей Карякин — 6.
2. Павел Эльянов — 6.
2. И Вэй — 6.
7. Баскаран Адхибан — 5,5.
8. Пентала Харикришна — 5.
8. Аниш Гири — 5.
10. Ян Непомнящий — 4.
10. Дмитрий Андрейкин — 4.
10. Радослав Войташек — 4.
13. Ричард Раппорт — 3,5.
14. Люк ван Вели — 2.