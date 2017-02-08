Бутенко и Панова победили в метании диска на соревнованиях в Адлере

Виктор Бутенко победил в метании диска на Всероссийских соревнованиях по метаниям памяти Анатолия Лунёва в Адлере. Он продемонстрировал результат 65,07 м, выполнив норматив чемпионата мира (65,00). В женских соревнованиях первенствовала Елена Панова (61,38), также выполнив норматив (61,20).
В метании молота победили Андрей Романов (73,42) и Елизавета Царёва (68,44), в метании копья – Дмитрий Тарабин (76,55) и Вера Ребрик (57,56). Эти результаты ниже нормативов чемпионата мира.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики в связи с обвинениями независимой комиссии ВАДА в адрес России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.