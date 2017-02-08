Бутенко и Панова победили в метании диска на соревнованиях в Адлере

победил в метании диска на Всероссийских соревнованиях по метаниям памятив Адлере. Он продемонстрировал результат 65,07 м, выполнив норматив чемпионата мира (65,00). В женских соревнованиях первенствовала(61,38), также выполнив норматив (61,20).В метании молота победили(73,42) и(68,44), в метании копья –(76,55) и(57,56). Эти результаты ниже нормативов чемпионата мира.Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики в связи с обвинениями независимой комиссии ВАДА в адрес России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.